La vela, terapia per il recupero di ragazzi difficili La vela non è solo mare, sport, passione e divertimento, ma può diventare anche un mezzo di recupero sociale. Ne è un esempio concreto il progetto "La Rotta della Legalità" 2017, presentato a Genova al Salone Nautico Internazionale 2016, in programma dal 20 al 25 settembre, il progetto La Rotta della Legalità. Giunta alla sua terza edizione, l'iniziativa (nata Cagliari nel 2015 dall'idea di un gruppo di poliziotti e organizzata dall'associazione New Sardiniasail), consiste nel reinserimento sociale di ragazzi "difficili", sottoposti alla messa alla prova e ai lavori socialmente utili come misura penale, attraverso la "vela therapy". >