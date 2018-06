Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Portogallo: Ronaldo, primo allenamento in Russia Prima seduta in Russia per il Portogallo, che venerdì farà il suo esordio al Mondiale contro la Spagna. Sul campo di allenamento di Kratovo, a una quarantina di chilometri da Mosca, circa 400 tifosi, per lo più bambini, hanno applaudito e osannato Cristiano Ronaldo. A un certo punto l'asso del Real Madrid ha chiesto calma al pubblico presente e a fine allenamento si è fermato a firmare autografi. >