Tennis: Nadal cede a Del Potro Rafa Nadal è stato eliminato nella semifinale del singolo maschile alle olimpiadi di Rio de Janeiro dall'argentino Juan Martin Del Potro in tre set (5-7, 6-4, 7-6), in una partita durata 3 ore e 8 minuti. In finale Del Potro affronterà il britannico Andy Murray.