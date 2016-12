Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Skeet, derby azzurro tra Bacosi e Cainero E' grande Italia nello skeet donne del tiro a volo alle Olimpiadi di Rio 2016. Diana Bacosi vince la medaglia d'oro ai suoi primi Giochi dopo aver battuto in una serrata finale l'altra azzurra, l'esperta Chiara Cainero, già oro a Pechino 2008. A dividerle un solo piattello: 15 su 16 quelli centrati dalla Bacosi, 14 per la Cainero, infallibile in semifinale. Le medaglia di bronzo è andata alla statunitense Kimberly Rhode, campionessa olimpica uscente. >