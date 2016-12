Facebook

Le lacrime di Djokovic: "Una delle sconfitte più pesanti" Il torneo olimpico di tennis perde la sua stella. Eliminazione a sorpresa per Nole Djokovic il grande favorito per l'oro del torneo maschile preso letteralmente a pallate da Del Potro. "Una delle sconfitte più pesanti della mia vita e della mia carriera, ha ammesso il numero uno del tennis mondiale - Non è facile da gestire, soprattutto ora che la ferita è ancora fresca. Non è la prima volta che ho vinto o perso una partita di tennis. Ma ai Giochi Olimpici è completamente diverso". >