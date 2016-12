Facebook

Ginnastica, incidente shock per il francese Said Incidente shock per il ginnasta francese Samir Ait Said ai Giochi di Rio. L'atleta, 26 anni, nell'atterraggio dopo l'esecuzione di un volteggio ha riportato la frattura di tibia e perone della gamba sinistra, subito sotto il ginocchio. E' stato immediatamente soccorso dai paramedici che gli hanno bloccato l'arto e lo hanno caricato su una barella. Ait Said aveva vinto la medaglia d'oro agli anelli agli Europei di ginnastica artistica del 2013 a Mosca e l'argento al cavallo con maniglie nell'edizione dello scorso anno a Montpellier. >