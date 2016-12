Facebook

Federer, stagione finita: lo svizzero salta Rio 2016 Niente Olimpiadi per Roger Federer. Con un post sulla propria pagina Facebook, lo svizzero ha annunciato che non potrà scendere in campo alle Olimpiadi di Rio e per tutto il resto della stagione 2016 a causa di un infortunio al ginocchio: "Sono estremamente deluso - ha scritto - Per poter giocare altri due anni come è mia intenzione fare, devo dare al mio ginocchio il giusto tempo per guarire del tutto". >