Bolt in scioltezza all'esordio Usain Bolt 'passeggia' al suo esordio alle Olimpiadi di Rio. Il campione giamaicano, oro olimpico a Pechino nel 2008 e a Londra nel 2012, ha vinto la sua batteria nei 100 metri chiudendo in 10"07. Bolt, non scattante alla partenza, alla lunga ha strappato su tutti andando a vincere. "Un po' lentino. Ma correre al mattino presto non mi piace. No, davvero non mi piace...", ha detto poi Bolt. >