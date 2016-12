Facebook

Basile oro numero 200 Fabio Basile ha vinto il primo oro dell'Italia ai Giochi di Rio 2016, battendo il coreano Baul An nella finale del judo 66 chilogrammi per ippon: il suo e' un successo storico per lo sport italiano, perché è l'oro n. 200 dell'Italia alle Olimpiadi estive