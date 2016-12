Facebook

"Mi vuoi sposare adesso?" Un'altra proposta di matrimonio ai Giochi di Rio dopo quella ricevuta in mondovisione dalla cinese He Zi dopo l'argento nel trampolino 3 metri. Questa volta è stata l'equitazione a vivere la sua 'love story' in diretta. Protagonista la britannica Charlotte Dujardin, che dopo ave vinto l'oro nella prova individuale di dressage, ha visto il fidanzato di lunga data, il sudafricano Dean Wyatt, sventolare in tribuna un cartello con la scritta 'Mi vuoi sposare adesso?' sotto l'occhio delle telecamere. >