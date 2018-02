Facebook

Pyeongchang 2018, ci siamo: tutto pronto per i Giochi Pyeongchang 2018, ci siamo: in Corea del Sud è tutto pronto per l'inizio dei Giochi Olimpici invernali. Arrivano gli atleti, arrivano le delegazioni in vista dell'apertura delle gare, prevista l'8 febbraio, e della Cerimonia inaugurale del 9, a partire dalle 12 ora italiana. Quattro anni dopo Sochi 2014, riecco dunque le Olimpiadi che assegneranno 102 titoli in 15 differenti sport. L'Italia partecipa con 121 atleti tanto da fare di Pyeongchang la spedizione più numerosa di sempre dopo Torino 2006. Le prime medaglie verranno assegnate il 10 febbraio e il 25 è prevista la Cerimonia di chiusura. >