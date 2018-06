Facebook

Team Ghinzani show a Monza Soddisfazioni per il team Ghinzani-Arco Motorsport a Monza. In Autodromo una gara-2 con lo show di Segio Campana (Centri Porsche Milano) che ha conquistato il secondo posto partendo dall'undicesima piazza. Bene anche Luca Segù (Centri Porsche Milano) sul gradino più basso del podio. Una gara entusiasmante ed avvincente fino alla fine che ha divertito tutti e che ha appassionato le numerose persone accorse in autodromo per assistere alla gara. Sfortunato Daniele Cazzaniga (Centri Porsche Milano) che termina la sua gara nella sabbia della curva parabolica.



Nella SILVER CUP è ancora Riccardo Cazzaniga (Centri Porsche Milano) a salire sul gradino più alto del podio. A stappare lo Champagne insieme a lui, al terzo posto, Vincenzo Montalbano (Centri Porsche Milano). >