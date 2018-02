Facebook

Vittozzi-Wierer giù dal podio Biathlon amaro per le nostre Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Le due azzurre hanno mancato di poco il podio della 12,5 km mass start. Vittozzi si è piazzata quarta, Wierer sesta nella gara vinta dalla slovacca Kuzmina. Sul podio Domracheva (Blr) e Eckhoff (Nor). fatale per le italiane un errore a testa nell'ultima sessione al poligono, uscendo di fatto dalla lotta per le medaglie. Per Kuzmina si tratta del terzo titolo olimpico dopo quelli ottenuti nella sprint a Vancouver (2010) e Sochi (2014). >