Sofia Goggia è tutta d'oro: impresa in discesa Immensa, storica, leggendaria. Sofia Goggia regala all’Italia e allo sci azzurro uno dei giorni più belli di sempre vincendo l’oro olimpico a PyeongChang nella discesa. Una gara mozzafiato della bergamasca in grado di battere la norvegese Mowinckel per 9 centesimi. Terza la super favorita Vonn, staccata di 47 centesimi. Si tratta della nona medaglia per l’Italia ai Giochi, il primo oro nella storia dello sci femminile azzurro in discesa. >