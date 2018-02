Facebook

Niente bis per la Fontana Niente medaglia per Arianna Fontana nei 1500 metri di short track. Dopo l'oro nei 500 metri, la nostra portabandiera non è riuscita a ripetersi e in finale ha chiuso al settimo posto. L'azzurra ha lottato, ma negli ultimi due giri ha perso contatto con il podio. Delusione anche per Martina Valcepina squalificata nella finale B. L'oro è andato alla coreana Choi, argento alla cinese Li e bronzo alla canadese Boutin. >