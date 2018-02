Facebook

Gigante: medaglia di bronzo per la Brignone Per l'Italia arriva la quarta medaglia olimpica con Federica Brignone. A PyeongChang l'azzurra ha conquistato il bronzo nel gigante femminile dominato dalla statunitense Mikaela Shiffrin. Resta un po' di amaro in bocca perché dopo la prima manche l'Italia sognava in grande con il primo posto di Manuela Moelgg. Poi relegata in ottava posizione dopo una brutta seconda manche. Quinta Marta Bassino. Medaglia d'argento per la Mowinckel. >