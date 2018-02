Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Discesa PyeongChang: vince Svindal Medaglia di legno per Dominik Paris nella discesa olimpica di PyeongChang. Una sbavatura ha relegato l’azzurro in quarta posizione a +0.54 dal vincitore Svindal. Il norvegese, grande favorito della vigilia, non ha tradito le attese e ha battuto il connazionale Jansrud e lo svizzero Feuz. Sesto Peter Fill, mentre Christof Innerhofer ha chiuso solo 17.esimo. Ventiduesimo Buzzi. >