Discesa PyeongChang: Fill 11° in prova L'Italia della velocità è partita con il freno tirato. Nella prima prova della discesa Olimpica di Pyeongchang il migliore degli azzurri è stato Peter Fill che ha chiuso in undicesima posizione a un secondo e 24 centesimi dal migliore che è stato il canadese Manuel Osborne-Paradis (1:40.45). 17.esima posizione per Innerhofer (+1.64), 27.esima per Buzzi (+2.02) e infine Paris 29° a +2.10. Sorriso per Jansrud, secondo, mentre il grande favorito Svindal ha chiuso 20°. >