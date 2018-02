Facebook

Carolina Kostner: "Ho buonissime sensazioni" "Non ho mai dato per scontato di esserci, ho dovuto lottare, c'è tantissima gioia". Carolima Kostner è felice ed emozionata dopo l'esordio nella prova individuale del team event del pattinaggio ai Giochi olimpici di PyeongChang. "Sono una donna tra tante bambine? No, quello che nessuno sa è che io sono ancora una bambina - ha aggiunto - Sento talmente gratitudine e gioia di essere qui, non mi aspetto niente a parte di avere l'opportunità di dare il meglio di me e condividere la mia passione, il mio amore per questo sport con tutto il mondo, di far parte di una squadra eccezionale, di rappresentare il mio Paese con tanta gioia, tanto onore, tanta serenità. "Siamo molto affiatati, siamo diventati amici, penso che ce lo meritiamo proprio di essere qui insieme e condividere la gioia per questo sport, i sacrifici che abbiamo fatto - ha detto Carolina parlando della squadra azzurra - Ho avuto una buonissima sensazione nel ritmo, nei salti, anche se magari la prima combinazione non e' stata ottimale, comunque sentivo quella tranquillità dentro di me che mi faceva dire: io intanto la giro, poi quando atterro gestiro' la cosa. E forse anche un po' di ironia per dire: ok, non era perfetto, però siamo qua".

