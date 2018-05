Facebook

Verso Russia 2018, Brasile: Neymar col tutore al piede Neymar al Mondiale di Russia col suo Brasile vuole esserci e si sta riprendendo dall'infortunio che ne ha concluso anticipatamente la stagione al Psg. L'asso brasiliano, nuovo volto di una campagna pubblicitaria, si è presentato con un tutore al piede dopo l'operazione. "Non c'è ancora una data esatta per il mio rientro. Ho l'ultimo esame il 17 maggio. Poi vedrò, dipende da come si evolveranno le cose, dai miei prossimi esami". La speranza è quella "di non guardare il Mondiale in tv": "Avrò abbastanza tempo per prepararmi. Sto recuperando bene". >