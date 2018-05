Facebook

Russia 2018: tanti big a rischio per infortunio Le lacrime di Koscielny, la disperazione del difensore dell'Arsenal per un infortunio grave come la rottura del tendine d'Achille - rimediato nella semifinale di Europa League contro l'Atletico Madrid - che gli costerà anche il Mondiale con la Francia. E' solo l'ultimo di tanti guai fisici che stanno mettendo a rischio la partecipazione di diversi protagonisti a Russia 2018: da Neymar a Biglia, la lista è importante e - purtroppo - in aggiornamento. >