Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Messi trascinatore: l'Argentina batte Haiti in amichevole È già e sempre Messi mania. L'Argentina travolge Haiti nell'amichevole giocata alla Bombonera con un 4-0 tutto firmato dalla Pulce: tripletta e assist per Agüero, subentrato a Higuain. Il primo gol su rigore, al17' del primo tempo. Nella ripresa le reti al 66' e al 69', prima del poker del Kun al 69'. Sampaoli ha schierato dal primo minuto Fazio e Higuain, mentre tra i pali ha giocato Caballero del Chelsea. Solo panchina per Dybala. >