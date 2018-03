Facebook

Inghilterra-Italia 1-1: Insigne risponde a Vardy Nell'amichevole giocata a Londra, a Wembley, l'Italia pareggia 1-1 con l'Inghilterra. Sblocca la gara Vardy al 26' del primo tempo sfruttando una punizione battuta rapidamente da Lingard che sorprende la difesa azzurra. Il pareggio arriva nel finale grazie a un rigore concesso dal Var per un fallo di Tarkowski su Chiesa: dal dischetto Insigne all'87' non sbaglia ed evita a Di Biagio la seconda sconfitta in altrettante gare. >