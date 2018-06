Facebook

Germania: Neuer torna titolare dopo 8 mesi Manuel Neuer vede la "luce" in fondo al tunnel: dopo 259 giorni di attesa è tornato titolare in un match ufficiale, Austria-Germania in vista del Mondiale in Russia. La presenza tra i convocati di Loew non è ancora certa dopo l'infortunio che lo ha costretto a saltare praticamente tutta la stagione, ma il ritorno in campo è sicuramente un segnale positivo per tutti. >