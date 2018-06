Facebook

Belen protagonista a Balalaika Adesso è ufficiale, Belen Rodriguez e Ilary Blasi saranno le stelle della seconda serata di Canale 5 in occasione dei Mondiali di calcio. Dal 15 giugno, alle 22, appuntamento sulla rete ammiraglia di Mediaset con 'Balalaika' - Dalla Russia col pallone'.A condurre saranno Nicola Savino e la Blasi, accompagnati dalla Gialappa's Band. Tra gli ospiti, anche Diego Abatantuono, il mago Forrest e Ciro Ferrara con la showgirl argentina come grande protagonista. "La grande sfida è l'intrattenimento per tutta la famiglia", ha detto Savino. "E' un programma bipolare, possiamo dirlo: parlerà un po' di calcio e poi intrattenimento, spettacolo, gioco", ha aggiunto Blasi. In studio, fra il pubblico, 32 portabandiera tifosi di tutte le nazionali. >