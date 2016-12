Facebook

Juve accolta dai tifosi a Leini Nonostante non sia stata programmata alcuna festa scudetto, al rientro da Genova la Juve è stata accolta dai suoi tifosi più impazienti. La squadra si è ritrovata in un albergo di Leini per la cena post-partita e ad accoglierla ha trovato i supporter desiderosi di abbracciare i loro beniamini.