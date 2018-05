Facebook

Zverev: ora c'è la finale con Nadal Contro Cilic a Zverev servono due set combattutissimi per volare in finale (7-6 7-5). Primo parziale tiratissimo, col tedesco che la spunta dopo un lunghissimo tie-break, poi nel secondo set il numero 3 Atp passa in rimonta.