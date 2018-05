Facebook

Roma invasa da palle da tennis giganti Mentre al Foro Italico cominciavano ad andare in scena gli Internazionali, domenica 13 Maggio Roma si è ritrovata "invasa" da palle da tennis giganti con la scritta "#Weareback". Installazioni scomparse la notte successiva, attirando l'attenzione e la curiosità non solo di appassionati e turisti in città, ma anche di influencer e migliaia di persone comuni sui social. Un mistero targato Diadora, marchio italiano che ha deciso di tornare a vestire i campioni del tennis mondiale, investendo su giovani promesse come e cmapioni affermati del calibro di Liam Caruana, Alex Dolgopolov, Shelby Rogers, Robin Haase, Jan Lennard Struff e Lauren Davis. >