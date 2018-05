Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Internazionali 2018, esordio sul velluto per Nole Debutto senza problemi per Novak Djokovic agli Internazionali Bnl d'Italia, quinto Masters 1000 della stagione. Sul centrale del Foro Italico, il serbo testa di serie numero 11 del seeding, ha battuto 6-1 6-3 l'ucraino Alexandr Dolgopolov in appena 55' di gioco.