Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Roma, fuori Angelique Kerber Dopo Andy Murray, gli Internazionali d'Italia salutano un altro numero uno. Angelique Kerber, regina della classifica Wta, è stata infatti battuta dalla qualificata estone Anett Kontaveit, numero 68 del mondo (6-4, 6-0 in 56'). Una sconfitta pesante per la tedesca, che è crollata sul 4-2 in suo favore, incassando un parziale di 10 dieci a zero a favore dell'avversaria. Dopo il forfait della Sharapova, e l'eliminazione della Kerber, gli Internazionali perdono un'altra star del torneo. >