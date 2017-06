Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Roma, Almagro si ritira: Nadal avanti Rafael Nadal si qualifica agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia di tennis, in corso di svolgimento sui campi di terra rossa del Foro Italico di Roma. Dura solo 25 minuti la gara d'esordio del mancino di Manacor contro il connazionale spagnolo Nicolas Almagro, costretto al ritiro (sul 3-0 per Rafa) a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. Per Nadal si tratta della 50esima vittoria in carriera nella Capitale. >