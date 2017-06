Facebook

Diluvio a Roma, la pioggia ferma Djokovic Tutto rimandato per la semifinale Djokovic-Del Potro. A causa di un forte temporale la gara è stata prima sospesa e poi rimandata a sabato mattina (non prima delle 13.30). SI ripartirà dal 6-1, 1-2 per Nole.