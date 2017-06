Facebook

Atp Roma, Zverev vola in finale Prosegue la cavalcata straordinaria di Sascha Zverev agli Internazionali d'Italia. Il 20enne tedesco si è infatti sbarazzato di Isner in tre set (6-4, 6-7, 6-1), centrando la prima finale della sua carriera in un Master 1000.