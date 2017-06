Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Atp Roma, Nole stende Thiem e va in finale Con una straordinaria prova di forza Novak Djokovic accede per l'ottava volta in carriera alla finalissima degli Internazionali d'Italia di tennis, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Foro Italico. Il serbo numero 2 al mondo stende 6-1, 6-0 in soli 59 minuti l'austriaco Dominic Thiem. Nole affronterà nell'ultimo atto del torneo di Roma il tedesco Alexander Zverev, capace di battere 2-1 (6-4, 6-7, 6-1) lo statunitense John Isner. >