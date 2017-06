Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Il Giro va in Autostrada Per la prima volta il Giro d'Italia, giunto alla sua centesima edizione, corre in autostrada. I duecento ciclisti professionisti hanno percorso questo pomeriggio la 12esima tappa della corsa rosa sul tratto appenninico della A1 Panoramica Firenze-Bologna, la prima "autostrada turistica" d'Europa con i 33 chilometri che collegano Barberino e Rioveggio. Prima del passaggio della maglia rosa, la Panoramica ha ospitato la seconda edizione di "Un Giro in A1 Panoramica", evento ciclistico dedicato a oltre 600 ciclisti amatoriali, ideata e organizzata da Autostrade per l'Italia in partnership con polizia stradale e RCS Sport. Alla velocita' controllata di circa 36 km orari i cicloamatori hanno percorso un circuito sull'Autostrada del Sole, da Barberino a Pian del Voglio. >