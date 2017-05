Facebook

Giro d'Italia 2017: Alghero si tinge di rosa Tutto pronto per il via del Giro d'Italia 2017, l'edizione numero 100 della corsa ciclistica che copre l'intera penisola. Le squadre scatteranno dalla Sardegna, più precisamente da Alghero, che si è già tinta di rosa per accogliere la carovana. Dalle biciclette ai muri, passando per striscioni e balconi in fiore, la città è pronta ed entusiasta per il Giro. >