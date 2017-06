Facebook

Giro, cadono Brutt e Kiryienka Bruttissima caduta per il numero 92 Pavel Brutt (Gazprom Rusvelo): il russo è volato oltre la recinzione di un cantiere, durante la cronometro in Umbria, ed è andato a schiantarsi contro dei paletti di ferro, fermandosi. È stato sottoposto alle cure del medici, per poi ripartire. A terra anche Kiryienka, ma per lui nessuna conseguenza: l'uomo del Team Sky è caduto a 100 metri dal traguardo, per poi transitare con il miglior tempo parziale, poi battuto. >