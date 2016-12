Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Xhaka, derby in famiglia Albania-Svizzera è stata anche la partita dei fratelli Xhaka uno contro l'altro. La mamma di Granit e Taulant ha scelto di non fare un torto a nessuno dei due e si è presentata in tribuna allo stadio Felix Bollaert-Delelis con una maglietta speciale. Metà bandiera svizzera e metà albanese con sotto la scritta Xhaka. Entrambi nati a Basilea da genitori emigrati dal Paese delle Aquile, Granit ha scelto la Svizzera mentre Taulant ha preferito le origini albanesi. >