Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Renzi fa visita alla Nazionale a Coverciano Blitz informale a Coverciano, ritiro della Nazionale prima di Euro 2016, per il premier Matteo Renzi: "Sono venuto solo per salutare la Nazionale e per dire 'bravo' a Conte e ai suoi ragazzi che hanno ottenuto in anticipo la qualificazione. È bello che lo sport torni a essere uno dei fattori chiave dell'immagine del nostro Paese". Agli Azzurri: "Mi raccomando, comportatevi bene, fatevi valere". Un occhio particolare per Bernardeschi, unico giocatore della "sua" Fiorentina. Sono stati il ct Antonio Conte e il capitano della Nazionale Gianluigi Buffon a presentare la squadra a Renzi, al quale sono state poi regalate due maglie della Nazionale firmate da tutti i giocatori. >