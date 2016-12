Facebook

Perisic, la Croazia in testa Look patriottico per Ivan Perisic. L'esterno dell'Inter si è presentato al match d'esordio dell'Europeo della sua Croazia contro la Turchia con un taglio di capelli tutto nuovo. Da una parte il profilo geografico della sua nazione, dall'altra il numero 4, ossia quello di maglia.