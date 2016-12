Facebook

Per Russia-Slovacchia la Uefa sceglie l'indoor La Uefa ha deciso di chiudere il tetto dello stadio di Lilla per la partita del gruppo B tra Russia e Slovacchia. La decisione è arrivata per la grande quantità di pioggia caduta sulla città francese negli ultimi giorni e non per le condizioni metereologiche presenti al momento del fischio d'inizio. Nello stesso stadio, provvisto di tetto retraibile, giocherà l'Italia il 22 contro l'Irlanda per l'ultima partita del girone. >