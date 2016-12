Facebook

Miracolo Islanda, forse non sapevi che... Sono la più grande sorpresa di Euro 2016, sono la nazionale per cui tutti in fondo simpatizzano, hanno attirato l'attenzione del mondo intero con il loro entusiasmo e il loro Geyser Sound e domenica sfideranno i padroni di casa della Francia in una partita che potrebbe diventare leggendaria: scopriamo qualche curiosità sull'Islanda.



Partecipa per la prima volta alla fase finale di un Europeo/Mondiale

Sull'isola ci sono più pecore che abitanti, che in totale sono 331,457, oltre 20mila dei quali (circa l'8%) sono in Francia

Secondo un rapporto dell'Onu è il terzo paese più felice del mondo (dopo Danimarca e Svizzera)

Essendo un'isola molto piccola, quasi tutti sono imparentati. Per questo esiste un app che svela i rapporti di parentela tra le persone

Gli islandesi sono un popolo di grande cultura: praticamente 2 persone su 10 hanno scritto o pubblicato un libro

Nonostante ciò, quasi l'80% della popolazione crede nell'esistenza degli Elfi

Sull'isola non esistono ferrovie, ma ci sono più di cento aeroporti

La media degli omicidi in Islanda è di uno ogni 22 anni

In Islanda non esiste l'esercito, solo un corpo di polizia di 250 uomini

Hallgrimsson, vice allenatore ad Euro 2016, di mestiere fa il dentista >