La Turchia resta in corsa Orgoglio turco. Con una prestazione condita da cuore e coraggio la nazionale di Fatih Terim, sconfitta da Croazia e Spagna, rialza la testa e non fallisce l'ultimo appello: batte 2-0 la Repubblica Ceca nella terza giornata del Gruppo D ed ora spera di poter proseguire l'avventura ad Euro 2016 come una delle migliori terze. >