Kiraly, 'euro' vecchietto Il portiere dell'Ungheria Gabor Kiraly, titolare nella sfida contro l'Austria nel Gruppo F di Euro 2016, è diventato il giocatore più 'vecchio' di sempre a scendere in campo nel campionato europeo, con 40 anni e 75 giorni. In precedenza il record di anzianità apparteneva all'ex interista Lothar Matthaeus, che ad Euro 2000 giocò in Germania-Portogallo quando aveva 39 anni e 91 giorni. Kiraly ha esordito nell'Ungheria 18 anni fa, parando un rigore dopo appena 4 minuti di gioco. >