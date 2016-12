Facebook

Italia, De Sciglio in conferenza Questione di consapevolezza. Dei propri valori e della forza degli avversari. E così anche una cicatrice può allora diventare un monito imperituro per non dimenticare mai come dal buio sia possibile ritornare alla luce con il lavoro, l'abnegazione, la forza di volontà e la grinta. La sfida contro la Germania parte da qui per Mattia De Sciglio, unico milanista in azzurro e forse vera rivelazione di questo Europeo. >