Italia, basta Pellé: Scozia battuta 1-0 Nel primo test in vista di Euro 2016, l'ultimo prima della comunicazione della lista dei 23 convocati, l'Italia supera 1-0 la Scozia. Allo stadio Ta'Qali di Malta, agli Azzurri basta un guizzo di Pellé al 12' st per venire a capo degli scozzesi, volenterosi ma davvero sterili in attacco. Tra i più in palla Candreva, più volte al tiro nel primo tempo e sempre propositivo. Martedì i convocati, la prossima amichevole il 6 giugno contro la Finlandia. >