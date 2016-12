Facebook

Inghilterra, è secondo posto Nell'ultima giornata del Gruppo B un altro pareggio per l'Inghilterra, che impatta 0-0 contro la Slovacchia e chiude il proprio girone al secondo posto alle spalle dei cugini del Galles. Allo Stade Geoffroy Guichard di Saint-etienne gli uomini di Hodgson giocano meglio per tutta la gara, ma non riescono mai a sfondare il muro eretto dalla Slovacchia, che con 4 punti è praticamente certa di essere tra le migliori terze. >