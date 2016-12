Facebook

I convocati di Conte in diretta tv Il c.t. Antonio Conte ha ufficialmente reso noto l'elenco dei 23 convocati per l'Europeo in programma dal prossimo 10 giugno in Francia. Sturaro è stato preferito a Jorginho, confermati Thiago Motta e De Rossi mentre è stato escluso l'infortunato Montolivo. Bernardeschi ha vinto il ballottaggio con Bonaventura, in attacco c'è anche Insigne. Saranno aggregati alla squadra anche Meret, Rugani, Benassi e Zappacosta. >