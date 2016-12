Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Germania agli ottavi La Germania si è qualificata per gli ottavi di finale di Euro 2016 battendo per 1-0 l'Irlanda del Nord in una partita della terza giornata giocata al Parco dei Principi di Parigi. Con questo risultato i tedeschi vincono il gruppo C e quindi negli ottavi giocheranno domenica 26 a Lilla contro una delle ripescate. >