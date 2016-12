Facebook

Germania, addio Europeo per Rüdiger Brutta tegola per la Germania e la Roma. Antonio Rüdiger ha riportato infatti la rottura del legamento crociato del ginocchio destro durante un allenamento nel primo giorno di lavoro nel ritiro della nazionale tedesca a Evian. Rimasto a terra dopo un contrasto di gioco e subito soccorso dai compagni e dallo staff medico, il centrale giallorosso dovrà dunque saltare gli Europei e per lui si prefigura un lungo stop. >